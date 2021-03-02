Köylerden ilçeye ücretsiz servis uygulaması başladı

Elmadağ Belediyesi, köylerden ilçe merkezine vatandaşların rahat ulaşabilmeleri için haftanın 3 günü ücretsiz servis uygulaması başlattı. 1 Mart itibariyle başlayan uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

Elmadağ Belediyesi, mahalle statüsündeki köylerde yaşayan ancak özel aracı olmadığı için ilçe merkezine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşları sevindirecek bir uygulama başlattı. Belediye, köylerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezine daha kolay ulaşması için ücretsiz servis uygulamasına geçtiğini duyurdu. 1 Mart yani pazartesi günü itibariyle başlatılan ücretsiz servis uygulaması, vatandaşlardan tam not aldı.

HAFTANIN 3 GÜNÜ VATANDAŞLARI TAŞIYACAK

Ücretsiz servis uygulamasına göre Elmadağ Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlar, ilçeye bağlı tüm köyleri pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın üç günü dolaşarak, şahsi aracı olmayan köy sakinlerini ilçe merkezine taşıyacak. Sabah saat 7.00’da sefere başlayacak ücretsiz servis araçları, akşam saatlerinde yolcuları bırakmak için köylere tekrar sefer yapacak. İlk etapta haftanın 3 günü olarak belirlenen servisler, talebe göre değişiklik gösterebilecek.

İLK SEFER PAZARTESİ YAPILDI

Elmadağ Belediyesi’nin köylere ücretsiz servis uygulaması, ilçe genelinde asılan bilgilendirici afişlerle duyuruldu. Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, örnek olabilecek uygulamayı sosyal medya hesabından duyurarak, “Elmadağ’ımızın tüm köylerine pazartesi günü itibariyle ücretsiz ulaşım hizmetini başlatıyoruz. Milletimizin efendilerine hayırlı uğurlu olsun” notunu düştü.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Ücretsiz servis uygulamasından memnun olduklarını ifade eden Elmadağlı vatandaşlar, gazetemiz aracılığıyla şunları söyledi: “Elmadağ Belediye Başkanımız Adem Barış Aşkın’a bu hizmeti için teşekkür ediyoruz. Bu servislerle kolay bir şekilde ilçe merkezine giderek işlerimizi halledip geri döneceğiz. Önceden bu imkan yoktu ve arabası olmayanlar ilçeye gitmek için büyük zorluklar çekiyordu. Aracı olan birisinin bizi ilçeye götürmesi için onların gözünü bekliyorduk.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA