  • BIST 99.768
  • Altın 258,926
  • Dolar 5,6461
  • Euro 6,3710
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde YÖK tarafından hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında bahçelerine tıbbi ve aromatik bitki eken kadınlar, hasat heyecanı yaşıyor.
Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı

Düzce'de yaşayan 4 girişimci köylü kadın, üniversite destekli ekim yaptıkları tıbbi aromatik bitkide hasat heyecanı yaşıyor.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince (DÜBİT) sağlık ve çevre alanında çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde yaşayan Leyla Kardüz, Müzeyyen Kolamaç, Asiye Horuz ve Emine Demircan, tıbbi ve aromatik bitki ekimi için eğitim alarak komşularından kiraladıkları arazilere ada çayı ve kekik ekimi yaptı.

Köylü kadınlar, her gün tarlaya gidip ada çayı ve kekikleri kontrol etti. Akademisyenlerin takibinde süren üretim aşamasında son aşamaya gelen kadınlar, ayrı ayrı oluşturdukları 4 dönümlük araziye birlikte ektikleri ürünlerin hasadını yapıyor.

İmece usulünü köyde yaşatan kadınlar, topladıkları ada çayı ve kekikleri ilaç, gıda ve kozmetik sanayisinde çalışma yapılması için Düzce Üniversitesine gönderiyor.

"Ürünlerdeki ilk yılımız ve ilk biçimimiz"

DÜBİT Saha Çalışmaları Koordinatörlüğünde görev yapan Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakır, yaptığı açıklamada, kadınların ilk günden bu yana sergiledikleri girişimcilik örneğine hayran kaldığını söyledi.

Kadınların özveriyle bilime ve aile ekonomisine destek verdiğini aktaran Çakır, "Bu çalışmalar başlamadan önce toplantılar düzenlendi ve burada kadın çiftçilerimiz ön plana çıkartıldı. Toprak analizi yaptıktan sonra bitki seçimi yaptık, eylül ayında da bu bitkilerimizin dikimi yapıldı. Bu dönem ilk hasadı alacağız. 2-3 ay sonra tekrar bir biçim daha yapacağız. Bu, ürünlerdeki ilk yılımız ve ilk biçimimiz." diye konuştu.

Türkiye'deki endemik bitki sayısının çok yüksek olduğunu ifade eden Çakır, bahçelerde hasadın yine imece usulüyle devam ettiğini belirtti.

Çakır, ekimi yapılan ürünlerin kullanım alanının çok geniş olduğunu, diğer ürünlere göre de daha fazla kazanç getireceğini vurgulayarak, "Burada avantaj, çiftçilerimizin kendi işlerini kendilerinin yapması. Yabancı ot mücadelesi olsun, sulama ya da dikim olsun, başka kişilere ihtiyaç duymadan işlerini yapıyorlar. Bu ürünler katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünde kadın çiftçilerimiz çok ciddi rakamlar kazanacak." dedi.

Türkiye'de tarımın belli ürünler üzerinde yapıldığına değinen Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bitkilerin daha fazla tanınması gerekiyor, sadece üretmek değil bunu ürün haline de getirmeliyiz. Bunu yaparsak gerçekten para kazanırız. Burada hem kırsal kalkınmaya hem de yeni ürün üretimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede ev kadınlarımıza ek gelir sağlıyoruz."

"Kadınlar bizi önder olarak görüyor"

Üreticilerden Müzeyyen Kolamaç, ekimi de hasadı da arkadaşlarıyla yaptıklarını ifade etti.

Fikirle yola çıktıklarını ve birbirlerine güç verdiklerini vurgulayan Kolamaç, "Bu işe geçtiğimiz güz sezonunda başladık. Sonbahar aylarında bu ürünü diktik, şimdi biçiyoruz. Bu hasattan sonra iki biçme daha yapmayı planlıyoruz. Üniversiteyle başladık bu işe, üniversite arkamızda. Hocalar gelip bize 'şöyle yapın' diyor. Biz de onların dediği gibi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kolamaç, çevredeki tüm kadınların kendilerini ilgiyle izlediğini belirterek, "Çok güzel bir duyguyla başladık. Hasat sonuna geldik. Bir şeyleri başarıyoruz diye heyecanlıyız. İnşallah bu işleri başaracağız. Çevremizdeki insanlara da tavsiye ediyoruz, kadınlar bizi önder olarak görüyor. 'Siz yapın, kazanın, biz de yapacağız.' diyorlar. Herhalde yapacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte zam şampiyonu02 Temmuz 2019 Salı 10:55
  • Moodys'ten Türk bankaları açıklaması02 Temmuz 2019 Salı 10:12
  • Benzine 27 kuruş zam02 Temmuz 2019 Salı 09:38
  • Piyasalar G-20 zirvesiyle rahatladı02 Temmuz 2019 Salı 07:24
  • Otogaza indirim, benzine zam01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:13
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ay daha uzatıldı01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  • İmar barışı ödemeleri için son gün30 Haziran 2019 Pazar 15:25
  • Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk30 Haziran 2019 Pazar 11:32
  • Denizcilikte 'yelkenler fora'30 Haziran 2019 Pazar 11:31
  • BOTAŞ'tan doğalgaz kararı!29 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti