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'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine yaklaştı

Bolu merkeze bağlı Fırınlık köyünde yaşayan Nurgül Akdoğan (21), köy yaşantısını kayda aldığı videolarıyla sosyal medyada ilgi görüyor. 'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan Akdoğan'ın çektiği videolar sosyal medyada yüz binlerce kez izleniyor
'Köylü kızı Nurgül'ün takipçi sayısı 100 bine yaklaştı

Bolu merkeze bağlı Fırınlık köyünde yaşayan Nurgül Akdoğan, 1 yıl önce köy hayatını videolarla kayda alıp paylaşmaya karar verdi. Babasının desteğiyle kamera alan Akdoğan, gün içinde yaptıklarını video ile kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Akdoğan'ın paylaştığı videoları kısa sürede ilgi görmeye başlarken, takipçisi sayısı da 100 bine dayandı. 'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan genç kızın köy yaşantısını kayda aldığı videoları yüz binlerce kez izlenip binlerce beğeni alıyor. Akdoğan, ayrıca genç girişimci ve tarım hayvancılık konusuyla ilgili devletin verdiği hibe ve destek programlarından da faydalanarak hayvancılıktan gelir de elde ediyor. Nurgül  Akdoğan ailesiyle 100 büyükbaş, 400 küçükbaş hayvanın bakımını yapıyor. Nurgül, ayrıca sosyal medyadan da gelir elde ediyor.

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'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM'

Nurgül Akdoğan devletten genç girişimci desteği aldığını belirterek, "1 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum. Hayvancılık, tarım ve köy hayatını anlatan videolar çekiyorum. Köy hayatını videolarla güzelleştirip insanlarla paylaşmak istedim. Paylaşınca da güzel dönüşümler oldu. Güzel ilgi görüyor. Birçok insan videolarımı izleyip köye dönüş yaptığını söyledi. Çok güzel geri dönüşler aldım. Geri dönüşler iyi olunca ben de devam ediyorum. İnsanlar köylerine yerleşmeye başlıyor. Hatta genç girişimci olarak tarım ve hayvancılık ile ilgili devlet desteklerini alıp köye gidenler var. Ben de devletten genç girişimci desteği aldım. Hatta bu destekle daha yeni koyun aldık" dedi. 

'DOĞAL VE HUZURLU VİDEOLAR'

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İnsanların kendi videolarıyla huzur bulduklarını söylediklerini ifade eden Nurgül Akdoğan, "Biz ailecek bakıyoruz. 100 büyükbaş, 400 tane küçükbaş, kedi, köpek, tavuk gibi hayvanlarımız var. Bir çiftlik gibi. Her hayvanı da sevdiğim için birkaç tane alıyoruz. Burada ayrıca üretim yapıyoruz. Günümün çoğu zamanını hayvanlarla geçiriyorum. Benim kanalımda da bir gün ineklerleyim, bir gün koyunlarlayım. Bu şekilde devam ettiriyorum. Bütün işler elimden geçiyor. Şehirlerden bıkmış olan insanlar köyleri özlüyor. Benim videolarımla huzur bulduklarını söylüyorlar. Doğal ve huzurlu videolar. Yapmacıklık yok. Gün içinde ne yapıyorsam onu doğal bir şekilde paylaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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