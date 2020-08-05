  • BIST 1.092
  • Altın 462,233
  • Dolar 7,0417
  • Euro 8,3593
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Köylü Pazarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi'nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.
Köylü Pazarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Pandemi nedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgâhlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan Köylü Pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.
Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor.
Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarında, ilçeye doğal ve organik ürünler sunuluyor.

dsc_0124.jpg

‘‘Köylü Pazarımızda sağlıklı ve organik ürünler değer kazanıyor’’
Köylü Pazarında üreticilerin aracısız olarak ürünlerini vatandaşlara direk ulaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Köylü Pazarı sayesinde hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünler tüketiyor. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan hemşehrilerimize sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve ve yeşillikler satılıyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

dsc_0145-002.jpg


Köylü Pazarı Cuma ve Pazar günleri, Saray Kapalı Pazar Alanı ve Salı Kapalı Pazar Alanında Pursaklar halkına hizmet vermeye devam edecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan yavaştan koronavirüs uyarısı!06 Ağustos 2020 Perşembe 02:33
  • Mamak’ta temizlik 06 Ağustos 2020 Perşembe 02:15
  • İyilik çığ gibi büyüdü06 Ağustos 2020 Perşembe 01:33
  • Keçiörenli Survivorlar06 Ağustos 2020 Perşembe 01:02
  • Ankara bayram coşkusunu BiP’te yaşadı06 Ağustos 2020 Perşembe 00:52
  • Ankara'nın koronavirüs haritası05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
  • Pursaklar’da Kurban Murdar Olmadı05 Ağustos 2020 Çarşamba 05:01
  • Dede Korkut Hikayeleri Mamak’ta hayat buluyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:25
  • Keçiören'e vizyon katacak bir meydan05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:01
  • Ekoköy’de ilk hasat 05 Ağustos 2020 Çarşamba 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti