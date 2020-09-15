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Köylü Pazarına Yoğun İlgi

Elmadağ Belediyesi’nin üreticiye destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı yoğun ilgi görüyor.  35 vatandaşın köy ürünlerini sattığı pazar haftanın her günü hizmet veriyor.
Köylü Pazarına Yoğun İlgi

Elmadağ Belediyesi tarafından Tepebaşı mevki Samsun Yolu üzerinde 35 vatandaşın köy ürünlerinin satışını yapabileceği köylü pazarı alanı kuruldu. Kurulan pazarda, toplanan doğal ürünler tarladan tüketiciye direk ulaşarak, çiftçiye destek veriliyor. Pazar alanında satış yapan kavun üreticisi Rahmi Erdem, “Bize böyle bir imkan sunduğu için belediyeye teşekkür ederiz. Buranın bizlere çok faydası oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyor.

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HAFTANIN HER GÜNÜ SATIŞ
Üreticiye destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak için Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın tarafından kurulan pazar yoğun ilgi görüyor. Rahat alışveriş ve kolay ulaşım için diğer Pazar alanlarından bağımsız olarak Samsun yolu kenarına kurulan Doğal Köy Ürünleri Pazar alanına köylüler alın teri ile ürettikleri ürünleri getirerek haftanın her günü satış yapıyor. 

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“MUTLUYUZ”
Konu hakkında gazetemize konuşan  kavun üreticisi Rahmi  Erdem ise Elmadağ Belediyesi’nin kendilerine böyle bir imkan sunduğu için mutlu olduklarını belirterek, “Belediye Başkanımız bizlere böyle bir yer verdi ve yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Bizlere böyle bir imkan sunuyor.”

“SATIŞ YAPMAK DAHA KOLAY OLUYOR”
“Daha önceleri böyle büyük bir alanımız yoktu. Burası merkezi ve yol üstü. Satış yapmak burada daha kolay oluyor. Ben kavun yetiştiriyorum. Buranın çok faydası oldu. Tarlamdaki kavunlarımı daha kolay elden çıkarmaya başladım. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek oluyor” diye konuştu. 

DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELİŞ ARTTI
Vatandaşların korona virüs nedeniyle son günlerde doğal ürünlere olan talebinin arttığını da belirten Erdem, “Korona virüs ortaya çıktığından itibaren satışlarımızda daha fazla hareketlilik yaşanmaya başladı. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünleri tercih eder oldu. Bizim ürünlerimiz hem doğal hem taze. Tarladan direkt vatandaşa ulaşıyor. Aynı zamanda fiyatlarımız da çok uygun. Herkesi pazarımıza alışveriş yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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