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Köylü pazarları kurulmaya başladı

Sincan Belediyesi'nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu “Köylü Pazarları” haftanın 4 günü hizmet vermeye başladı. 
Köylü pazarları kurulmaya başladı

Haftanın 4 günü farklı mahallelerde hizmet veren köylü pazarları üreticiye doğrudan satış yapma fırsatı sunuyor. 
-    Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazarı yeri
-    Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazar yeri
-    Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazarı yeri
-    Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazar yeri Sincanlılara hizmet veriyor. 

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Organik Köylü Pazarlarında yok yok. Mis kokulu domatesler, salatalıklar, fasulyeler, biberler, yeşillikler, dalından koparılan taze meyveler Sincanlıların sofralarını şenlendiriyor. Bir taraftan da çiftçi ürettiği ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Yani hem tüketici hem üretici kazanıyor.  

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Köyü Pazarları Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor.  Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor. 
 

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