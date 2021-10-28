  • BIST 1.522,040
  • Altın 552,04
  • Dolar 9,5382
  • Euro 11,1353
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla besliyor

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kesilen ağacın kovuğunda bulunan 3 sincap yavrusu, hayvansever Mahmut Çoban tarafından biberonla besleniyor.
Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla besliyor

Adıyaman’a bağlı Sincik ilçesinin dağ köylerinden kışın yakılmak üzere getirilen bir ağacın kovuğunda 3 sincap yavrusu bulundu. Sincapları fark eden köylüler yavruları hayvansever Mahmut Çoban'a getirdi. Bitkin halde olan yavruları alarak işletmesine götürüp, tedavi ettiren Çoban, sağlık durumları iyi olan sincaplara iş yerinin bahçesinde bulunan ağaca yuva yaptı. Kendisine alışan sincap yavrularını biberonla besleyen Çoban, yavrulara doğal bir ortam hazırladığını belirterek şunları söyledi:

 "Ailesinden ayrı düşen sincapları ilk gördüğümde çok duygulandım. Daha önceden de sincap yavrusu büyüttüğüm için ilk başta onlara doğal bir ortam sağlamak için bir ağaçtan kovuk yaparak onlara yuva yaptım. Veteriner hekimden yavruların sağlık kontrollerini de yaptıktan sonra iş yerimde gönüllü olarak günlük bakımlarını yapmaya başladım. Her gün minik yavruları onlara özel biberonda süt ile besliyorum. Bunun yanında yavrulara meşe palamutları, ceviz, badem ve fındık da veriyorum. Yavrular kendi başlarının çaresine bakacak olgunluğa ulaştıkları zaman da tekrar doğaya bırakmayı düşünüyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü27 Ekim 2021 Çarşamba 22:25
  • Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 21:29
  • Yozgat'ta ağıla kurt saldırdı; koyunlardan 13'ü öldü, 24'ü yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 21:27
  • İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adı verilen parkta oynadı27 Ekim 2021 Çarşamba 20:30
  • Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı27 Ekim 2021 Çarşamba 20:29
  • Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı27 Ekim 2021 Çarşamba 19:34
  • Kazada ölen 2 kardeş yan yana toprağa verildi27 Ekim 2021 Çarşamba 19:33
  • Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • 16 gündür kayıptı, nehirde cansız bedeni bulundu27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt27 Ekim 2021 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti