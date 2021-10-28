Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla besliyor

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kesilen ağacın kovuğunda bulunan 3 sincap yavrusu, hayvansever Mahmut Çoban tarafından biberonla besleniyor.

Adıyaman’a bağlı Sincik ilçesinin dağ köylerinden kışın yakılmak üzere getirilen bir ağacın kovuğunda 3 sincap yavrusu bulundu. Sincapları fark eden köylüler yavruları hayvansever Mahmut Çoban'a getirdi. Bitkin halde olan yavruları alarak işletmesine götürüp, tedavi ettiren Çoban, sağlık durumları iyi olan sincaplara iş yerinin bahçesinde bulunan ağaca yuva yaptı. Kendisine alışan sincap yavrularını biberonla besleyen Çoban, yavrulara doğal bir ortam hazırladığını belirterek şunları söyledi:

"Ailesinden ayrı düşen sincapları ilk gördüğümde çok duygulandım. Daha önceden de sincap yavrusu büyüttüğüm için ilk başta onlara doğal bir ortam sağlamak için bir ağaçtan kovuk yaparak onlara yuva yaptım. Veteriner hekimden yavruların sağlık kontrollerini de yaptıktan sonra iş yerimde gönüllü olarak günlük bakımlarını yapmaya başladım. Her gün minik yavruları onlara özel biberonda süt ile besliyorum. Bunun yanında yavrulara meşe palamutları, ceviz, badem ve fındık da veriyorum. Yavrular kendi başlarının çaresine bakacak olgunluğa ulaştıkları zaman da tekrar doğaya bırakmayı düşünüyorum.”