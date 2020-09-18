Köylüye canlı tavuk sürprizi

Çamlıdere Belediyesi ilçeye gelen turistlerin köy yumurtası ihtiyacını karşılaması için ilçe sakinlerine 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtımı yaptı.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can Çamlıdere’nin köylerinde yetiştirilmek üzere vatandaşlara 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtımı yaptırdı. Bu uygulama ile ilçeye gelen turistlerin yumurta ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara gelir sağlanması amaçlanıyor.

3 BİN 200 TAVUK DAĞITILDI

Çamlıdere Belediyesi ilçeye gelen turistlerin köy yumurtası ihtiyacını karşılaması için ilçe sakinlerine 3 bin 200 adet canlı tavuk dağıtımı yaptırdı. İçerisinde barındırdığı müzelerle yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan Çamlıdere Belediyesi ilçeyi ziyaret eden turistlerin yumurta ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların ek gelirini artırmak için bu projeyi uyguladı.

PROJE BEĞENİ ALDI

Vatandaşlar verilen hizmetten dolayı Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ’a teşekkürlerini sunarak, projenin devamının gelmesini istedi. Sosyal medya üzerinden yapılan uygulamayı yorum yağmuruna tutan semt sakinleri, “Köyümüze 150 tavuk verildi. İsim yazdıran herkese dağıttık. Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üretimi artırmak için güzel bir proje.”

“DEVAMINI BEKLİYORUZ”

“Köylülere bu tarz desteklerin devamını gelmesini istiyoruz. Umarız hayvancılığın gelimesi için projelerin devamı gelir. Sadece tavuk ile sınırlı kalmasın küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği de sağlansın. Hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İNANÇ TURİZMDE ÖNEMİ BÜYÜK

İlçede Büyük Evliyalardan Hz. Ömer’in Torunlarından Şeyh Ali Semerkandi Hz.’nin kabri bulunuyor. İnanç Turizminde önemli bölgelerden olan Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Hz.’ne ait külliyesi ve müzesi ile İnanç Turizminde önemli bir yer ediniyor. Türkiye’nin dört bir yanından Mübarek zaatı ziyarete gelenler İlçenin diğer güzelliklerine de hayran kalıyor.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ankara’nın müze barındıran en çok ilçelerinden birisi olan Çamlıdere, Türkiye’nin ilk Doğa ve Hayvan Müzesi, Çamlıdere Kültür Evi, Tarım Müzesi, Şeyh Ali Semerkandi Müzesi, Semerkandi Evi ve Kutsal Emanetler Müzesi, Oyuncak Müzesi, Terazi ve Tartı Müzesi, Akeo (Medeniyetler Müzesi) ve Soba Müzesi ile kültür turizminde son zamanların gözdesi olmuştur.

Emrah Özcan/İLKSAYFA