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Köyüne dönen kadın mühendis lavanta yetiştiriyor

Kırklareli'nin Deveçatağı köyündeki ailesinin yanından 23 yıl önce ayrılan ve eğitim hayatını tamamlayarak İzmir'de endüstri mühendisliği yapan Çiğdem Balım, geçen sene şehir hayatından sıkılıp köyüne döndü.
Köyüne dönen kadın mühendis lavanta yetiştiriyor

Kırklarelili mühendis Çiğdem Balım, büyük şehir hayatının karmaşasından sıkılınca köyüne dönerek lavanta üretimi yapmaya başladı.

Henüz 9 yaşında eğitim için Deveçatağı köyünden ayrılmak zorunda kalan ve eğitim hayatının ardından endüstri mühendisi olarak iş hayatına atılan 32 yaşındaki Balım (32), geçen yıl İzmir'den köyüne dönmeye karar verdi.

Merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Deveçatağı köyünde çiftçilik yapan ailesinin yanına yerleşen Balım, babasına ait tarlaya lavanta ekti.

Tarlasıyla uğraşan Balım, ektiği üründen verim alıp, lavanta yağını kozmetik sektöründeki firmalara pazarlamayı hedefliyor.

Hububata alternatif ürün olarak görülen lavantadan gelir elde etmeyi amaçlayan mühendis Çiğdem Balım'ın köydeki en büyük destekçisi ise İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Buse Gökdemir (22). İki arkadaş, Buse'nin kullandığı traktör ile tarlaların yollarını türküler söyleyerek aşındırıyor.

"Köyüme dönerek üreticilik yapmaya karar verdim"

Balım, henüz 9 yaşında daha iyi bir eğitim alabilmek için köyünden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından endüstri mühendisi olduğunu ve İzmir'de uzun yıllar bir firmada çalıştığını ifade eden Balım, büyük şehirde yaşamanın zorluğu nedeniyle geçen yıl köyüne dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Çiğdem Balım, köye dönerek lavanta yetiştirmeye başladığını anlattı. Gençlerin köylerini terk etmemesi ve onlara örnek olabilmek için köyüne geldiğini vurgulayan Balım, "Köyde doğup büyümüş birisine büyük şehirde yaşamak çok da kolay değil. Keyifli ama bir o kadar da zor. Ben de bu zorluğu anladım, mühendislik yerine köyüme dönerek üreticilik yapmaya karar verdim. Ailem çiftçi. Bu yüzden zaten toprağımız ve gerekli aletlerimiz mevcut. Köydeki arazilere farklı ürünler ekmeye karar verdim. Yaklaşık 40 dönüm alana devlet desteği ile lavanta ektim." diye konuştu.

"İnsanlar köylerinden ve tarımdan uzaklaştırılmamalı"

Artık kendi işinin patronu olduğunu dile getiren Balım, gençlerin son yıllarda çiftçilik ve hayvancılıktan uzak durmaya başladıklarına dikkat çekti.

Köyden büyük şehirlere göç edenlere seslenen Balım, şöyle devam etti:

"Herkes köyüne geri dönmeli. Tarımdan para kazanılacağını göstermek için ben buradayım. Farkındalık yaratmak için kentten köyüme göç ettim. Artık üreticilerimiz köylerinde para kazanabilecekler. İnsanlar 10 yıl sonra tarımdan ciddi paralar kazanabilecek. Bizim çocukluğumuzda okuyup bir meslek edinmek ve çiftçi olmamak çok popülerdi. Aileler çocuklarını bir meslek edinsin de büyük şehirler gibi ortamlarda daha güzel yaşasınlar diye teşvik ederlerdi. Bence de tabii bu doğru bir şey ama insanlar kesinlikle köylerinden ve tarımdan uzaklaştırılmamalı. Bizler toprağımızı bıraktığımız zaman üretimin ne kadar azaldığını görüyoruz. Mesleğinizi elde ettiğiniz zaman tarıma da devam edebilirsiniz. Bunun birçok örneği var."

Teknolojinin gelişimi ile birçok zorluğun da azaldığına dikkati çeken Balım, "Köylerini çeşitli sebeplerle terk edenler artık köylerine geri dönsünler." dedi.

Ülkedeki ihtiyaçların, taleplerin karşılanabilmesi için köylerin önemli olduğunu vurgulayan Balım, "Ben gençleri köylerine geri dönmeye davet ediyorum. Büyük şehirlerde asgari ücrete çalışan insanlar köylerinde de aynı beden gücüyle daha fazla para kazanabilir ve çocuklarının geleceğini güvenceye alabilirler." ifadelerini kullandı.

"Zamanla insanların bakış açısı değişti"

Köye geri dönmesi ve üretime başlamasıyla insanların kendisine ilgiyle gözlemlediklerini bildiren Balım, kentten köye göç anlamında farkındalık oluşturmaya başladığına inandığını söyledi.

Bazı insanların kendisine "Sen mühendissin, köyde ne işin var", "Kadına bak, işini gücünü bırakıp köy gelmiş" dediğini belirten Balım, "Zamanla insanların bakış açısı değişti. İnsanların, para kazandığımı gördükçe düşüncelerinin daha fazla artacağına inanıyorum." dedi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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