Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti.
Görüntüleri kaydeden vatandaş, çobanın koyunlarını otlatmaya sürekli bu şekilde götürdüğünü belirtti.
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