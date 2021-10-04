Koyunların banyo keyfi

Kahramankazan Belediyesi’nce, ilçedeki hayvan yetiştiricileri için başlatılan koyun banyoluğu hizmeti tüm hızıyla sürüyor.

Köy köy dolaşarak koyunların ve küçükbaş hayvanların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla, ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunulmak üzere satın alınan Mobil Koyun Banyoluğu köy köy dolaşmaya devam ediyor. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştırıyor.

Hayvan yetiştiricileri, koyunlarını mobil banyolukta yıkıyor. Banyoluğun içerisine su ve ilaç konulduktan sonra koyunlar tek tek buraya sokularak temizleniyor. Koyunların temizlenmesi sırasında oldukça renkli görüntüler de yaşanıyor. Koyunların dezenfekte edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen mobil koyun banyoluğu köy köy gezip hizmet vererek, hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştırıyor.

Çiftçi ve üreticimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda hayvan yetiştiricilerden gelen talepler doğrultusunda mobil koyun banyoluğunu yaptırdıklarını söyledi. Banyoluğu ilçe ziraat odasına hibe ederek tüm yetiştiricilerin hizmetine sunduklarını anlatan Oğuz, “Ülkemiz için üreten, ülkemize değer katan çiftçi sanayici, hayvan yetiştirici tüm kesimlerin yanındayız. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Koyun banyoluğu da bunun bir göstergesi olması açısından önemli. Bu hizmet, hayvan yetiştiricilerimizin işini oldukça kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Ankara’da bir ilk

Hayvan yetiştiricileri de, mobil koyun banyoluğunun Ankara’da bir ilk olduğunu belirterek, banyoluğun işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyledi. Küçükbaş hayvanlarının yılda iki kez ilaçlanan suda banyo yapması gerektiğini ifade eden yetiştiriciler, “Geleneksel olarak yapılan banyo işi çok zorlu idi. Bu durum, hem hayvanlar açısından büyük bir eziyet hem de çiftçilerimiz açısından yorucu bir iş oluyordu. Bu mobil banyolukla işimiz artık daha kolay. Başkanımız Serhat Oğuz’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.