  • BIST 1.441
  • Altın 501,046
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Koza Sokak’ın 25 yıllık kanalizasyon kokusu ve taşkın sorunu çözülüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, bir çok büyükelçiliğin de bulunduğu Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Sokak’ın 25 yıllık kanalizasyon kokusu ve taşkın sorununu çözüme kavuşturacak. 
Koza Sokak’ın 25 yıllık kanalizasyon kokusu ve taşkın sorunu çözülüyor

Koza Sokak’ta incelemelerde bulunan ve sokak sakinlerini dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, zaman zaman pis su baskınlarına maruz kalan binaların olduğunu belirterek, sokağa 150 metre uzunluğunda yeni hat imalatı yapıldığını söyledi.

Başkent Ankara’nın yıllar içinde ihmal edilen altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturduklarını belirten Öztürk, Koza Sokak’a yeni beton boruların döşendiği ifade etti. 

1-175.jpg

KOZA SOKAK SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALABİLECEK
Koza Sokak’ta derinde kalan ve eskiyen mevcut atık su hattının yıllar içinde işletilemez hale geldiğine dikkat çeken Öztürk, Kahraman Kadın Sokak’tan deşarj alınarak yaklaşık 150 metre uzunluğunda yeni bir atık su hattının yapılacağını açıkladı:
“Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan bu noktada, kanalizasyondan kaynaklı uzunca bir süredir devam eden koku problemi vardı. Mevcut hattın işlevini yitirmiş olması ve kot farklılıklarından dolayı bölgede zaman zaman insanları rahatsız edecek düzeyde ciddi bir koku salınımı söz konusu ne yazık ki. Gerek şebekeyi yenileme gerekse de yeni bacalar oluşturmak suretiyle bu sorunun önüne geçeceğiz.”

6-029.jpg

Yapılacak yeni hat sayesinde rahat bir nefes alabileceklerini belirten sokak sakinlerinden Figen Akdoğan, “Uzun süredir lağım kokusundan korkunç boyutta rahatsızdık. 1. katta oturmama rağmen koku dayanılmazdı. Zemin katları siz düşünün artık. Bu sokak Haliç gibi kokuyor. Artık evimi satıp gitmeyi düşünüyordum” derken, 23 senedir Koza Sokak’ta oturduğunu belirten Şahin Apartmanı’nın yöneticisi Mehmet Çakmak ise şöyle konuştu:
“Bu sokaktaki apartmanlara taşınanlar en fazla bir sene oturup kaçıp gidiyor. Bahçe katlarını sık sık su basıyor. Eskiden de kanalizasyon kokusu vardı ancak son 15 senede koku çok arttı. Defalarca şikâyet etmemize rağmen sorun giderilmedi. Kokudan evimizde oturamıyoruz. Şimdi ASKİ’ye güveniyoruz. İnşallah bu kokudan bizi kurtaracak.”

12-017.jpg

Sokakta veteriner olarak hizmet veren Erdi Küçük de altyapı çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, “2014 yılından beri buradayım ancak bu sorun 25 yıllık bir problem. Apartmanımızın altı komple su oluyor ve inanılmaz kötü kokuyor. ASKİ’ye güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ hastanesine kavuşuyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
  • İlçe genelinde aralıksız ilaçlama17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:19
  • Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak16 Mayıs 2021 Pazar 12:53
  • Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı16 Mayıs 2021 Pazar 10:15
  • Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’nde sona gelindi12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:00
  • Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı11 Mayıs 2021 Salı 13:40
  • Kapalı olan esnafın gıda kolisi evlere teslim11 Mayıs 2021 Salı 03:00
  • Yenimahalle’de hem pazarcıya hem vatandaşa destek11 Mayıs 2021 Salı 01:00
  • Mamak Süper Lige adını yazdırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30
  • Şehit annelerine Anneler Günü sürprizi10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti