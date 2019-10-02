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Kozan'da etrafını köpeklerin sardığı çöpte ağlayan bebek bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde etrafını köpeklerin sardığı çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlayan bebek sesinden fark edildi.
Kozan'da etrafını köpeklerin sardığı çöpte ağlayan bebek bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde etrafını köpeklerin sardığı çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlayan bebek sesinden fark edildi. 

Çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri gören bir kadının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı.

Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.

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