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Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği Kuyubeyi köyünde yeniden orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin çevredeki evlere sıçrama ihtimali olduğu öğrenildi.
Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimali olduğu bildirildi.

Öte yandan, bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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