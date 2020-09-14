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Kozyatağı metro istasyonu inşaatında kaza: 2 yaralı

KADIKÖY'de metro istasyonu inşaatında vinç halatı boşaldı. Aşağıda çalışma yapan iki işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kozyatağı metro istasyonu inşaatında kaza: 2 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarda Kadıköy Sahrayı Cedid Mahallesi'nde bulunan Göztepe Ümraniye metro inşaatında meydana geldi. Yer altındaki çalışmalar sırasında yüzeye hafriyat çıkartan vincin halatı boşaldı. Ve hafriyat sepeti 60 metre yüksekliğindeki inşaat boşluğundan aşağı düştü. Aşağıda bulunan işçiler panik içinde kaçmaya çalıştı. Yaşanan olayda kaçmak isteyen İsmail Çelen, İsmail Vardı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri 60 metre derinlikteki boşluğa inerek kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayda halatı boşalan vinçten kopan parçalar, 2 işletmeye, bir daire ve bir otomobilin camına isabet etti. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. 
 

"İNSANLARA KAÇIN BİLE DİYEMEDİM"

Vinçten kopan parçaların isabet ettiği kafenin sahibi olan Berk Eryüksel, "Şuradaki inşaatta büyük bir mekanizma vardı. Aşağıya doğru iniyordu. Demir halatları vardı zaten. Demir halatların boşa döndüğünü duyduk. Kontrolsüz şekilde aşağı indiğini duyduk. Kulaklarımı kapattım çok yüksek bir ses çıkacağını düşündüm. Sonra bir anda bir şeyler çıktığını görünce apar topar içeri kaçmaya başladım. İnsanlara kaçın bile diyemedim. Sonra dışarı çıktığımızda oraya bir motor parçasının saplandığını gördük. Çok korktuk. Birileri oturmuyordu ama bu vakitlerde insanların oturduğu ve bizim de olduğumuz vakitler. Birimizin başına bir şey gelebilirdi" dedi.

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