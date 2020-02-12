KPSS 2020 yerleştirme takvimi belli oldu: KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 yerleştirme takvimi ve sınav süreci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu.

Bu yıl KPSS lisans sınavı 25-26 Temmuz tarihinde yapılacak. KPSS-2020/1 tercihleri 14-21 Temmuz, KPSS-2020/2 tercihleri ise 17-24 Aralık tarihlerinde alınacak. İşte, KPSS 2020 yerleştirme takvimi ve sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS’ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos- 7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.