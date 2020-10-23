  • BIST 1.191
  • Altın 488,796
  • Dolar 7,9464
  • Euro 9,4157
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.
KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Önlisans) katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.

Vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecekleri kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 'Sınava Giriş Belgesi' ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmesi gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi23 Ekim 2020 Cuma 15:10
  • Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu! 18 ay taksit yapılacak23 Ekim 2020 Cuma 14:51
  • Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti23 Ekim 2020 Cuma 14:45
  • Kars'taki asırlık koç katım geleneği renkli görüntüler oluşturdu23 Ekim 2020 Cuma 14:32
  • İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi23 Ekim 2020 Cuma 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil23 Ekim 2020 Cuma 14:20
  • Bakan Soylu: 2021'in aralık sonunda 81 ilimizde il afet risk azaltma planlarımızın tamamı oluşmuş olacak23 Ekim 2020 Cuma 14:08
  • Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı23 Ekim 2020 Cuma 14:08
  • Ermenistan'dan PKK itirafı: Dağlık Karabağ'da savaşıyorlar23 Ekim 2020 Cuma 14:00
  • Fünyeyle patlatılan sahipsiz çantadan, bilgisayar çıktı23 Ekim 2020 Cuma 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti