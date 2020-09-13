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KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen KPSS'nin Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. Adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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