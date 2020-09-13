KPSS alan bilgisi oturumları tamamlandı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen KPSS'nin Alan Bilgisi 3'üncü oturumu tamamlandı. Adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sınavın tamamlanmasıyla KPSS'nin bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm oturumları sona erdi. KPSS Alan Bilgisinin 1 ve 2'nci oturumları dün gerçekleştirilmişti.

ÖABT 20 Eylül'de yapılacak

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.