KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
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