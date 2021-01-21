  • BIST 1.573
  • Altın 442,810
  • Dolar 7,3798
  • Euro 8,9613
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -4 °C
SON DAKİKAEndonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
»

KPSS branş sıralamaları güncellendi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu.
KPSS branş sıralamaları güncellendi

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır" dedi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda ise, 2020 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığı kaydedildi. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ADAYLARIN EĞİTİM BİLGİLERİ BAZ ALINARAK HAZIRLANDI

Açıklamada branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olduğu hatırlatıldı. Adayların görüntüledikleri sayfanın belge niteliği taşımadığı, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle  aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB: İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek14 Ocak 2021 Perşembe 11:46
  • KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı14 Ocak 2021 Perşembe 11:27
  • Yapanlar yandı! YÖK suç duyurusunda bulundu13 Ocak 2021 Çarşamba 10:12
  • Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın sınavı 30 Mayıs'ta yapılacak12 Ocak 2021 Salı 15:53
  • Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu11 Ocak 2021 Pazartesi 11:54
  • Okullarda İstiklal Marşı töreni11 Ocak 2021 Pazartesi 11:08
  • Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama11 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bayrak töreni daveti11 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
  • MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak10 Ocak 2021 Pazar 15:29
  • MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması07 Ocak 2021 Perşembe 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti