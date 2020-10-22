  • BIST 1.212
  • Altın 481,777
  • Dolar 7,8019
  • Euro 9,2379
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı.
KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı: 

"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir13 Ekim 2020 Salı 13:50
  • Bakan Selçuk'tan önemli açıklama13 Ekim 2020 Salı 11:41
  • Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti’ kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı12 Ekim 2020 Pazartesi 18:45
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz12 Ekim 2020 Pazartesi 12:48
  • Bakan Selçuk: Birer fidan bırakmaya davet ediyorum11 Ekim 2020 Pazar 15:11
  • Yüz yüze eğitimde okullar aşamalı geçişe hazır10 Ekim 2020 Cumartesi 11:19
  • Sivas Belediyesi'nden öğrencilere internet paketli tablet09 Ekim 2020 Cuma 19:02
  • Bakan Selçuk: Uygulama eğitimlerine başladık09 Ekim 2020 Cuma 15:08
  • Vali Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır08 Ekim 2020 Perşembe 14:51
  • Yüksekova Meslek Yüksekokulu törenle açıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti