KPSS maratonu İzmir'de önlemlerle başladı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür-Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı. İzmir'de sınava girenler maskelerini takıp, dezenfektan kullanırken, kapı önlerinde bekleyenler ise yakınlarını dualarla uğurladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak KPSS, 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu bugün başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınav kapsamında İzmir'de katılımcıların maske takıp, takmadıkları kontrol edildi. Sınava girenler ise el dezenfektanları kullanarak kişisel önlemlerini aldı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

'ÖNLEMLER ALINMIŞ AMA YİNE DE BİR TEDİRGİNLİK VAR'

Sınava giren vatandaşlardan Oğuz Kosnak, "Normalde yönetici asistanlığı yapıyorum. Bu işler nasip. Kazanırız, kazanmayız belli değil. Basketbolcuydum, sakatlık geçirdim ve yönetici asistanlığı yapmaya başladım. Daha sonra pandemi süreci başladı ve işten ayrıldım. Bu süre içinde hazırlanabildiğim kadar sınava hazırlandım" dedi.

Sınav için hazırlanmadığını söyleyen Begüm Budak, "Kendimi denemek için sınava giriyorum. Daha öncesinde hazırlanmıştım ama puanımla ortada kaldım. Kamu yönetimi mezunuyum ve adaleti bitirdim. Sınavla ilgili koronavirüs önlemleri alınmış. Zor bir dönemdeyiz. Önlemlerin alınması gerekiyor ama yine de bir tedirginlik var" diye konuştu.

Sınava giren kızını dualarla uğurlayan Birgül Öder, "İnşallah kazanır. Allah büyük. Çok çalıştı inşallah mükafatını alır. Memur olmak istiyor" dedi.

Sınava giren vatandaşlardan Cem Urgan, "Kendimi denemek için sınava giriyorum. Kafamda bir puan var umarım alabilirim. Kapı önlerinde maske takmayan kişiler var ama umarım içeride önlemler daha fazladır" şeklinde konuştu.