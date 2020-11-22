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KPSS Ortaöğretim başladı

ÖSYM Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.
KPSS Ortaöğretim başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.

Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Koronavirüs önlemleri
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınıyor.

Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı.

Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremedi. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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