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KPSS sınav yerleri açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav giriş yerleri belirlendi.
KPSS sınav yerleri açıklandı

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS Lisans başvuru işlemleri ardından KPSS sınav gününe geri sayıma başlayan öğrencilerin sınav yerleri bugün açıklandı. KPSS sınav giriş belgesi edinmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapmaları gerek. Haberimizin içeriğindeki link üzerinden kolaylıkla KPSS sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

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