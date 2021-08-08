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KPSS sınavı sona erdi

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.
KPSS sınavı sona erdi

Dün yapılan sabah ve öğleden sonra yapılan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1 ve 2'nci oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120'şer soru yöneltilirken, 150 dakika süre tanındı. Bugün de saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3'üncü Oturumu için binaların kapıları saat 10.00'da kapatıldı. Bu oturumda işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 160 dakika süre tanındı. Avcılar'daki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah sınava girenlerden bir bölümü son saniyeye kadar elindeki kağıtlarla konuları tekrar ederken, bazıları da son saniyelerde içeri giremeyeceği korkusu ile koştu.


 

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