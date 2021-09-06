  • BIST 1.429,720
  • Altın 484,85
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9150
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

KPSS sonuçları açıklandı

1 Ağustos’ta yapılan KPSS sınavının ardından meraklı  bekleyiş sona erdi.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sınavı açıklandı

KPSS oturumları nelerdir?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı neresidir?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

kpss-sonuc-tarihi-shutte_16_9_1628327876_16_9_1629728278.jpg

2021 KPSS Sonuç Sorgulama

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç öğrenmek için tıklayınız

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 16 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ16 Eylül 2021 Perşembe 10:25
  • Toplu taşımada "işaret dili" eğitimi verilecek16 Eylül 2021 Perşembe 03:15
  • Beyaz ette yüzde 50 düşüş16 Eylül 2021 Perşembe 02:45
  • Lg Smart Tv Yüklenmiyor? Lg Smart Tv sorunu nasıl çözülür? Lg Smart Tv’de 201 sorunu nasıl çözülür?15 Eylül 2021 Çarşamba 13:34
  • Ankara Çubuk arası kaç km? Ankara Çubuk arası kaç saat? Ankara Çubuk Yol Tarifi, Ankara Çubuk Otobüs Fiyatları...15 Eylül 2021 Çarşamba 11:30
  • Ahilik ve helal bilinci için yarışacaklar15 Eylül 2021 Çarşamba 05:00
  • Bu ödül tüm Ankaralıların15 Eylül 2021 Çarşamba 04:30
  • Ankara Çamlıdere arası kaç km? Ankara Çamlıdere arası kaç saat? Ankara Çamlıdere Yol Tarifi, Ankara Çamlıdere Otobüs Fiyatları...14 Eylül 2021 Salı 13:16
  • Hepsinden hesap sorun14 Eylül 2021 Salı 03:00
  • Saatlerce sıra beklediler14 Eylül 2021 Salı 02:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti