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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?

1 Ağustos’ta yapılan KPSS sınavının ardından meraklı  bekleyiş devam ediyor. Peki KPSS sınavı ne zaman açıklanacak...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?

KPSS sınavı ne zaman açıklanacak?

KPSS oturumları nelerdir?

KPSS sonuçları nereden sorgulanır?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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2021 KPSS Sonuç Sorgulama

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç öğrenmek için tıklayınız

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