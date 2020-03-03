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KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanırken, adayların meraklı bekleyişi sona erdi.
KPSS tercih sonuçları açıklandı

14-20 Şubat tarihleri arasında atama tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

"14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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