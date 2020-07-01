'KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirtti.
Bakan Selçuk, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:
"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."
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