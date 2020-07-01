'KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "KPSS tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin ise 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirtti.

Bakan Selçuk, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."