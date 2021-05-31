KPSS ücretlerini büyükşehir ödeyecek

Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar üzerine bu ailelere mensup olanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da eğitimde ve gençler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik başlattığı ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor.

Özellikle pandemi sürecinde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal yardım alan ailelere destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu ailelere mensup kişiler ile çocuklarından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacak.

SINAVLARA HAZIRLANAN BAŞKENTLİ GENÇLERE EKONOMİK YÖNDEN DESTEK

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören çocuklar için önce 918 mahalleye ücretsiz internet hizmeti sağlayan Yavaş daha sonra ailesi sosyal yardımlardan yararlanan yaklaşık 30 bin öğrenciye de 6 ay boyunca ücretsiz 10 GB mobil internet paketi desteğinde bulundu.

Sınavlara hazırlanan ve sınav ücretlerini vermekte zorlanan Başkentli gençlere ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Yavaş, geçtiğimiz aylarda da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenlerin ücretlerini karşılayarak eğitim alanında da iyilik hareketini sürdürdü.

ŞİMDİ DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN KPSS ÜCRETLERİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDEYECEK

Başkentlilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda belediyecilik anlayışını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitim desteklerine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerden 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacakları müjdesini veren Başkan Yavaş, bu müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

“Pandeminin neden olduğu ekonomik faciayla birlikte sosyal yardım alan ailelerin sayısı 203 bini buldu. Mağduriyet yaşayan Ankaralıların dertlerine çare olmak adına sosyal yardım alıp KPSS’ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz.”

Paylaşımında “geleceğiniz için buradayız” diyen Yavaş, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin “forms.ankara.bel.tr/kpss2021” adresi üzerinden 9 Haziran 2021 saat 18.00’a kadar başvurabileceklerini söyledi.



