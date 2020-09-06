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KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 6 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.
KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti

KPSS'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Adaylar, evlerine götürülerek kimlik kartını aldıktan sonra yeniden sınav salonlarına getirildi.

POLİS ARACIYLA YETİŞTİRDİLER

Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 6 aday, İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis ekiplerinden yardım istedi. 6 kişi, polis araçlarıyla yardımıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

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