Eğitim ve öğretimin her döneminde olduğu gibi KPSS hazırlık aşamasında da adaylar profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. KPSS’de yüksek puan nasıl alınır, KPSS’ye hangi kaynaklardan çalışılır sorularının cevaplarını araştırdık:

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde KPSS sınavları da bir hayli önem kazanıyor.

Ülkemizde kaliteli ve nitelikli bir lisede okumak için LGS, saygın ve başarılı bir üniversitede okumak için de YKS sınavlarında milyonlarca öğrenci kıyasıya birbirleriyle yarışıyor. Asıl kritik aşama ise milyonlarca üniversite mezunu öğrencinin iyi bir mesleğe geçiş yapmak için yarıştıkları KPSS oluyor. Bir nevi milyonlarca öğrencinin hayatının en önemli dönemini ayırdığı eğitim ve öğretim döneminin en kritik aşaması KPSS’deki performansına ve gösterdiği başarıya bağlanıyor. Bu açıdan bakıldığında KPSS hazırlık aşaması adaylar açısından altın dönem olarak addediliyor.

Peki KPSS’de başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? Başarının sırrı nerede? KPSS ’de yüksek puan nasıl alınır ? Hangi kaynaklardan çalışılır ? En iyi KPSS Soru Bankası hangisi? Türkiye’de en iyi KPSS Yardımcı kaynak eserlerini en uygun fiyatla nereden temin edebilirim?

Bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için araştırdık.

Eğitim ve öğretimin her döneminde olduğu gibi KPSS hazırlık aşamasında da adaylar profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada önemli olan ise doğru ve nitelikli kaynaklarla sınava hazırlanmak.

TEMMUZ 2022’DE LİSANS SINAVLARI BAŞLIYOR

2022 yılı KPSS hazırlığı yapan adaylar için çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Temmuz ayında başlayan sınavlar Ekim ve Kasım aylarında devam ediyor. KPSS sınavları sadece üniversite mezunları için yapılmıyor. Lise mezunları ve 2 yıllık yüksek okul mezunları için de KPSS sınavları gerçekleştiriliyor. İşte bu noktada Akademi Denizi Yayınları, milyonlarca KPSS adayına profesyonel destek sunmak için hummalı bir çalışma başlatmış durumda. Akademi Denizi Yayınlarının alanında tecrübeli ve profesyonel yazar kadrosu şuana kadar 70-80 civarında soru bankası ve konu anlatımından oluşan eserlerinin hazırlığını tamamlamış durumda.

EMSALLERİNE GÖRE DAHA UYGUN FİYATLI

Son derece kaliteli, orijinal ve yeni sınav sistemi dikkate alınarak hazırlanan eserlerin fiyatları da piyasadaki emsallerine göre daha uygun fiyatlı olmasına özen gösterilmiş. Akademi Denizi Yayınlarının genel koordinatörü Selim Işık, “KPSS’ye hazırlanan adayların ekonomik durumlarını gözetiyoruz. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite döneminde aileden destek alan öğrenciler aynı desteği KPSS hazırlık döneminde alamıyorlar. Biz bu durumun farkındayız ve fiyat uygulamasında bu durumu dikkate alıyoruz. Fiyatlarımızı düzenlerken piyasa koşullarını da gözetiyoruz. Tüm imkanlarımızı zorlayarak adaylara profesyonel destek sunmak istiyoruz” diyor.

16 FARKLI BRANŞTA ONLARCA ESER

Akademi Denizi Yayınları içerisinde sadece KPSS kitaplarının yer almadığını ALES, DGS, EKYS gibi sınavlara hazırlık için de eserler yayımladıklarını dile getiren Selim Işık, “Meslek ve kariyer edinmek isteyen bütün adaylar için hazırlanmış eserlerimiz mevcut. Ayrıca 16 farklı branşta, iki set halinde deneme sınavlarımız da var. Soru bankalarımız, konu anlatımlarımız ve deneme sınavlarımızı çok tecrübeli ve profesyonel bir yazar kadrosu tarafından hazırlanıyor” ifadelerini kullanıyor.

Akademi Denizi Yayınları yıllarca sektörde hizmet vermiş önemli yayınevlerinden birisi olarak gösteriliyor. Yazar kadrosu bilindik isimlerden oluşuyor ve hazırladıkları eserlerle sınava hazırlanan adaylar yüksek puanlarla en iyi mesleklere yerleşebiliyor.

TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ İŞLER KİTAPEVLERİNDE

Akademi Denizi’nin hazırladığı ve geçmiş yıllarda en çok tercih edilen yardımcı kaynak eserler ve soru bankalarını ilan edilen tarihte İşler Kitabevlerinde bulmak mümkün. 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler öncülüğünde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün sahibi olduğu 40’a yakın yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli yaklaşık 3 bin öğretmen ve yazar kadrosuyla Türkiye’nin lideri konumunda… İşler Kitabevleri an itibariyle 500’e ulaşan bayi sayısıyla en yakın takipçisine dahi neredeyse 10 kat fark atıyor. Yeni nesil soru üretimi ve dijital yayıncılıkta sektörde aslan payını elinde bulunduruyor. Akademi Denizi’nin hazırladığı KPSS eserlerine en uygun fiyatla İşler Kitabevlerinin tüm şubelerinden ulaşmak mümkün.



Gazete İlksayfa