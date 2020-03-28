Kraliçe de yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pozitif çıktığını açıkladı.

Sarayın açıklamasında Kraliçe'nin 11 Mart'ta, geçen saatlerde Covid-19 teşhisi konulan Başbakan Boris Johnson ile yüz yüze görüştüğü belirtildi.

Kraliçe'nin hafif semptomlar gösterdiği ve durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kraliçe'nin testi de pozitif çıktı ve kendisini Windsor Kalesi'nde izole ediyor. Kraliçe, Başbakan'la 11 Mart'ta temasa geçti ve sağlığıyla ilgili tüm gereken tavsiyelere uyuyor."

Geçen günlerde Prens Charles'ın Covid-19 testinin de pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği duyurulmuştu. Prens'in İskoçya'daki bir kraliyet malikanesinde kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti.

JOHNSON DA KORONAYA YAKALANDI

Ülkeyi alarma geçiren açıklamayı sosyal medyadan yapan Johnson "Son 24 saat içinde, hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi evde kendimi tecrit altına aldım ancak hükümete, koronavirüse karşı savaşında, video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim. Bunu birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.



"KENDİMİ TECRİT ALTINA ALARAK ÇALIŞIYORUM"



Sosyal medyadan bir video da paylaşan Johnson, şunları kaydetti: "Selam millet, Size son gelişmeleri bildirmek istiyorum. Koronavirüsün hafif semptomlarını geçirdim. Başka bir ifadeyle, ateş ve inatçı bir öksürük vardı. Kamu sağlığı idaresi başkanının tavsiyesi üzerine bir test yaptım ve bu test pozitif çıktı. Bu yüzden evde kendimi tecrit altına alarak çalışıyorum ve bu yapılan en doğru şey.



Ancak şüphe yok ki, modern teknolojinin sihirbazlığı(mucize) sayesinde, koronavirüse karşı ulusal mücadeleye liderlik etmek için bütün üst düzey ekibimle iletişim kurmaya devam edebilirim. Bu mücadeleye dahil olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki her şeyden önce Ulusal Sağlık Hizmeti'nde(NHS) çalışan personele. Dün gece NHS için yapılan ulusal alkış çok etkiliydi. Alkışlar yalnızca NHS için değildi.



Alkışlar polisimiz, sosyal bakım çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, okulda çalışan herkes, DWP personeli içindi aynı zamanda."



"JOHNSON İLE KRALİÇE EN SON 11 MART'TA GÖRÜŞTÜ"



Johnson'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Buckingham Sarayı'ndan da açıklama yapıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakanla görüştü ve sıhhatiyle ilgili tüm özel tavsiyelere uyuyor." ifadesi kullanıldı.



Ancak açıklamada, Buckingham Sarayı'ndan ayrılarak 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin şimdiye kadar test yaptırıp yaptırmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.



BAŞBAKAN'IN YEMEĞİ KAPISININ ÖNÜNE BIRAKILACAK



Bu arada Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın görevi 'şimdilik' Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bırakmayacağı, video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.



Johnson'ın Başbakanlık konutu ve çalışma ofisi olarak kullanılan 10 Numara'nın yanında yer alan ve eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid'in istifasının ardından boşalttığı 11 Numara'da kalacağı ve yemeğinin de kapısının önüne bırakılacağı ifade edildi.



İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI'NIN TESTİ DE POZİTİF

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafif koronavirüs semptomları gösteriyordum. Tıbbi tavsiye üzerine test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Gelecek perşembe gününe kadar kendimi evde tecrit edeceğim." dedi.



Belirtilerin hafif olması sayesinde evden çalışabildiğini kaydeden 41 yaşındaki Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini belirtti.



CHARLAS DA VİRÜSE YAKALANMIŞTI



71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. 71 yaşındaki prensin 'hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu' belirtilmişti.