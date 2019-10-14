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Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, küçük ölçekli şirketlerde Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanması için onay beklendiği belirtildi.

Uygulamadan banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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