  • BIST 121.437
  • Altın 294,060
  • Dolar 5,8883
  • Euro 6,5521
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Kredi çıkmayanları yakan tuzak: Kredi dahi alamayan mağdurları…

Ankara'da bankalardan kredi alamayan kişileri kredi vaadiyle kandırarak kendilerine borçlandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kredi çıkmayanları yakan tuzak: Kredi dahi alamayan mağdurları…

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

KEFİL YERİNE SENET
Çetenin, paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edildi. Çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

'ONLAR YÜZÜNDEN NİŞANIM ATILDI'
Çetenin mağdurlarından Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, "Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla birleşemiyorum" dedi.

'EMEKLİ MAAŞIMDAN 40 BİN LİRA KESİLDİ'
50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi.

5 TUTUKLAMA
10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından 'suç işlemek için örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbe girişimi sonrası havada rotasını değiştirip Türkiye'ye geri döndü15 Ocak 2020 Çarşamba 09:31
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Su Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Milyonları ilgilendiriyor: Yemek ücreti yönetmeliği değişti15 Ocak 2020 Çarşamba 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi 15 Ocak 202015 Ocak 2020 Çarşamba 09:28
  • "Libya süreci bitmedi"14 Ocak 2020 Salı 18:45
  • Hafter saldırı hazırlığında: BAE tankları ulaştı14 Ocak 2020 Salı 15:00
  • Albayrak: Adım adım ilerliyoruz14 Ocak 2020 Salı 14:53
  • Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi14 Ocak 2020 Salı 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti