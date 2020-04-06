Kredi desteğinde esnek olsunlar

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı korona virüsüyle mücadele kapsamında esnafa verilen destek kredilerinde bankaların daha esnek davranmalarını gerekirse risk almaları gerektiğini söyledi.

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı korona virüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen çoğu sektörden biri olan mobilya sektörünü ve esnafın durumu gazetemize değerlendirdi. Esnafın devletin verdiği desteklere daha kolay bir şekilde ulaşması gerektiğini ifade eden Taklacı, “Esnafa verilen kredilerde bankaların esnek olması lazım, devletimizin sicil affı konusunu yeniden değerlendirmesi lazım” ifadelerine yer verdi. Taklacı, zor bir kış geçiren mobilyacı esnafının salgın nedeniyle daha da zora girdiğini ayakta durmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ

Taklacı korona virüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirleri ve Siteler esnafının durumunu şu ifadelerle anlattı:

“Siteler’de tedbirler noktasında bölgede ilaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Altındağ Belediyesi’nin de desteğiyle ilaçlamalar devam ediyor. Çalışanlar esnafımızda esnek saatler şeklinde ayarlanarak belirlendi. Dönüşümlü çalışma imkanı olanlar o şekilde devam ediyor. Örneğin 10 kişiyse 3-4 kişilik periyotlarla işe geliyorlar. Arkadaşlardan bazıları kişi sayılarını azaltırken bazıları ise firmalarını kapattı”

BAZI DÜKKÂNLAR KAPANDI

“Esnafımız ekonomik olarak bu süreçten ağır şekilde etkilendi. Elemanının ücretini ödemeyeceği ve iş yapamadığı için dükkânları kapalı duruyor. Türkiye'de mobilya üretim fazlalığı var ve ihracatta durmuştur. Şu an üretim yapsa da satamaz. Mobilyayı kim düşünür ki? Düğünler ertelenmiş, her şey ertelenmiş. İş olmasa da bazı esnafımız dükkânını açmaya çalışıyor.”

DESTEKLERDE DAHA ESNEK DAVRANILMALI

“Bizim ANKAMOB olarak devletimizden taleplerimiz oldu. Özellikle esnafımızın elemanlarının devlet tarafından 6 ay karşılanması, stopaj ve KDV’den 6 ay muaf tutulması gibi çalışmalarımız ve taleplerimiz var. Devletimiz şu an çalışanların maaşlarının 3’te 2’sini İŞKUR aracılığı ile ödeyeceğini söyledi. Yine Halkbank aracılığıyla 25 bin nakit 25 bin kart desteği var. Esnafımız, Esnaf ve Sanatkarlar üzerinden verilen desteğe başvuru yaptıklarında bunun için ipotek isteyenler oluyor bunun sonlandırılması lazım. Yine kredilerde sicillerinde sigorta borcu vergi borcu olanlar var. Devletimizin sicil affını değerlendirmesi gerekiyor. Devletimiz bir kartını geç ödemiş ya da geçmişte olumsuz bir şey yaşamış esnafımıza bu konuda esnek davranmalı. Esnafımız bunlar yüzünden desteklerden yararlanamıyor.”

KÜÇÜK ESNAF DAHA ÇOK DÜŞÜNÜLMELİ

“Ayrıca Kredi Garanti Fonu ile ilgilide bir destek var. 6 ayda ödemesiz 36 ay ödemeli bir destek. Güzel bir destek fakat esnafın cirosuna göre verilen bir destek olduğu için daha çok büyük firmaların işine yarıyor. Küçük esnafın da bu destekten yararlanması için tekrar bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bir diğer 25 bin liralık destekle ilgili de bankaların biraz esnek davranması ve risk almaları gerekiyor. Esnaf ve sanatkarların bu destekleri almaları lazım. Esnaf sanatkar maaşlı çalışan değil. Kazanırsa evine ekmek götürebiliyor. Onun dışında bir kazancı yok.”

ESNAF ZATEN YORGUN

“Bugüne kadar esnafın ben hiç böylesine zor duruma düştüğünü görmedim. Zaten kıştan çıkmış yorgun bir esnafımız var. Bütün esnaf odaları ellerinden geleni yapıyor. Çalışmalarını sürdürüyor. Mobilya sektörümüz durmuş durumda. Esnafımız kirasını düşünüyor. Kirayı kim ödeyecek. Daha başka tedbirleri de almaya ihtiyaç var. Esnaf ve sanatkarımız gerçekten bu ülkenin tozunu toprağını bilen ülkenin yükünü çekendir. Esnafımızı yaşatmamız gerekiyor. Her zaman vatanının devletinin yanında olan bir esnafız. Bu desteklerden daha rahat faydalanmak istiyoruz.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

