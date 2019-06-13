  • BIST 91.860
  • Altın 250,058
  • Dolar 5,8140
  • Euro 6,5682
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKAFETÖ'nün yeni Fuat Avni'si yakalandı
»

Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli değişiklik

Önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.
Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli değişiklik

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

ds-012.jpg

BDDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, daha önce kademeli olarak yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak belirlendi.

Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

  "e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”

  h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

Bu oranlar daha önce, 15,000 liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30'u, 15,000-20,000 liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35'i, 20,000 lira ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40'ı olarak uygulanıyordu.

Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turunç dezavantajlı kadınların umudu olacak11 Haziran 2019 Salı 19:40
  • Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV ve ÖTV indirimleri bitiyor11 Haziran 2019 Salı 11:51
  • Cezaevlerinde üretilen yumurta tavukları satışa çıkarıldı11 Haziran 2019 Salı 10:15
  • Dolarda son rakamlar11 Haziran 2019 Salı 10:06
  • Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Petrol 30 dolara kadar düşebilir10 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
  • Hazine 7,4 milyar lira borçlandı10 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
  • Mayısta en fazla reel getiri dolardan10 Haziran 2019 Pazartesi 11:07
  • Doğaya 'fabrika' kurup genç yaşta patron oldu09 Haziran 2019 Pazar 16:52
  • Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 390 lira09 Haziran 2019 Pazar 15:42
  • Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı07 Haziran 2019 Cuma 20:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti