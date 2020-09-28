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Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.
Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ'daki durumdan endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tüm tarafları, özellikle de çatışan tarafları azami itidale ve askeri yönetemlerle hareket etmekten ve ileride durumun kötüleşmesini kışkırtabilecek adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan, kimin suçlu olup olmadığını belirlemek değil, çatışmaları durdurmaktır." diyen Peskov, meselenin siyasi diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Peskov, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili "dengeli" pozisyon sergilediklerini dile getirdi.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi
Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde milliyetçi Ermeniler, Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Ermenistan'ın silahlandırdığı gruplar, 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl da Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermenintan güçleri, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altına girdiği süreçte 1 milyona yakın sivil de yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

1992'de Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla Minsk Grubu kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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