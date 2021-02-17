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Kreş Adası derslere başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “200 öğrenci kapasiteli yeni Kreş Adamız pandemi nedeniyle 85 öğrencimizle eğitime başladı." dedi.
Kreş Adası derslere başladı

Başkan Turgut Altınok: "8 dersliğimizde 11 kişilik öğrenci grubumuzla başlattığımız eğitimlerimizi uzman kadromuzla sürdürüyoruz. Diğer kreşimizi de modern bir şekilde inşa ederek çocuklarımız için kaliteli ve konforlu eğitim yuvaları kurduk.” dedi.

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Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi’ne inşa edilen yeni Kreş Adası uzman öğretmen kadrosuyla eğitim vermeye başladı.  Çocuk psikologlarının da görev yaptığı kreşte öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı. Eğitim, temizlik ve mesafe kuralları uygulanarak devam ediyor. 

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BAŞKAN ALTINOK: NİTELİKLİ EĞİTİM VERECEĞİZ
Kreş Adası’na kayıtlı minik öğrencilere nitelikli eğitim verileceğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni nesil sınıflar hazırladık. Çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada eğitim alan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik ve eğitime başladık.” ifadelerini kullandı. 

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