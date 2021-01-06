  • BIST 1.505
  • Altın 450,525
  • Dolar 7,2941
  • Euro 8,9655
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Kreş Adası gün sayıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni ‘Kreş Adası’nı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını duyurdu. 
Kreş Adası gün sayıyor

Altınok, “Kreş Adası’nda görev yapacak uzman öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler vermeye başladık. Aynı zamanda çocuk psikologlarımızın da görev yapacağı kreşimizin fiziki koşullarını daha konforlu hale getirdik. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğiz.” dedi.  

1-(3)-018.jpeg

Göreve gelirken ‘kreş sayılarını artırma’ sözü verdiklerini de hatırlatan Altınok, “Mevcut kreşlerimizi yeniden düzenledik. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için onların eğitim alacakları alanların kapasitesini artırıyoruz. Geleceğimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

1-(4)-017.jpeg

“KREŞLERİMİZİ YENİDEN DÜZENLEDİK”
Keçiören Belediyesi olarak eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki kreşlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini de kaydeden Altınok, şunları aktardı:
“Çocuklarımızı, çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitim oldukça önemli. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da yoğun sis06 Ocak 2021 Çarşamba 15:48
  • Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı06 Ocak 2021 Çarşamba 11:36
  • Mağdurların yaralarını sardı06 Ocak 2021 Çarşamba 03:32
  • Yağ getirene çanta hediye06 Ocak 2021 Çarşamba 02:34
  • Gezici Kütüphane Sincan sokaklarında06 Ocak 2021 Çarşamba 01:33
  • Sera parkta dört mevsim görsel şölen06 Ocak 2021 Çarşamba 00:33
  • Mültecilere mesleki eğitim06 Ocak 2021 Çarşamba 00:32
  • Altındağ’a 5 yeni pazar06 Ocak 2021 Çarşamba 00:31
  • Balıklar hediye edilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 00:30
  • 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı05 Ocak 2021 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti