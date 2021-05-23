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Kreş inşaatını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata Mahallesi’nde yapımı devam edenHavva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Kreş inşaatını denetledi

Şubat ayında temeli atılan ve inşaat süreci hızla devam edenHavva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında detaylı inceleme yapan Başkan Yaşar, “Ata Mahallesi’nin düzenli gelişimine katlı sunmak ve mahallemizi tercih edilen bir mahalle konumuna taşımak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

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Uzak yakın demeden her mahalleye eşit hizmet
Ata Mahallesi’nin minik sakinleri için çağın gereklerine uygun, modern bir gündüz bakımevi inşaatının yapımının kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Yaşar, “Yenimahalle’nin sınır mahallesi konumunda bulunan Ata Mahallesi’nin düzenli ve planlı gelişim göstermesi amacıyla elimizden gelen tüm yatırımı yapmış durumdayız. Belediye ek hizmet binası, mahallesi sakinlerinin sıkılıkla kullandığı ve tercih ettiği bir kültür merkezi gibi birçok hizmet noktasını hali hazırda mahallemize kazandırmış durumdayız. Bunun yanında inşaat çalışması devam eden Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevini de yakın zamanda tamamlayıp vatandaşın kullanımına sunacağız. Yakın zamanda yine Ata mahallemize yüzme havuzu ve sosyal tesis yapımı için düğmeye basacağız. Göreve geldiğimiz 2009 yılında vatandaşa sözümüz her mahalleye doğru, dürüst ve eşit hizmet götürmekti. Sözümüzün arkasında durarak uzak yakın demeden tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz. Bu hizmet anlayışımız sayesinde Yenimahalle sürekli çevre ilçelerden göç alan ve tercih edilen bir ilçe konumundadır” dedi. 

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Yenimahalleli minikler için örnek tesis
Yenimahalleli miniklerin çağdaş ve kaliteli eğitim alması amacıyla modern bir yapıda yapımına devam edilen Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi, 6 bin 800 metre kare arsa üzerine 3 katlı şekilde tasarlanarak 2178 metre kare inşaat alanına konumlandırılıyor. 

Bunun yanında okul öncesi eğitimde örnek bir tesis olması amacıyla inşaatına hız verilen kreş ve gündüz bakımevinde; toplamda 240 öğrencinin eğitim alacağı 16 adet sınıf, 4 adet uyku odası, çok amaçlı salon, açık oyun alanları, öğretmen odası, yönetim bölümü, yemekhane, mutfak, depo ve teras bulunuyor.

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