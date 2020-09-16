Kreş ve bakımevlerinde herkese Covid-19 testi yapıldı

Yenimahalle Belediyesi, alanında uzman eğitmenler ve deneyimli kadrosuyla ilçe genelinde eğitim hizmeti sunduğu kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışan tüm personele Covid-19 testi yaptırıyor.

21 Eylül tarihinden itibaren 2020-2021 eğitim öğretim dönemine start verecek olan Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri, eğitim yuvalarında çalışan eğitmenler, temizlik görevlileri, güvenlik, idari personel gibi tüm çalışanları Covid-19 testinden geçiriyor.

10 ayrı kreşte 270 personele Covid-19 testi

Yenimahalle Belediyesi, pandemi süreci boyunca belediyeye bağlı eğitim yuvalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yeni eğitim dönemi için de pandemi kurallarına uygun düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda sınıflar ve çocukların kullandığı tüm ortak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edildi. Sınıflarda öğrenci sayıları düşürülürken minik Yenimahallelilerin hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim almasını hedefliyor.

İlçe genelinde 10 ayrı noktada okul öncesi eğitim hizmeti sunan Yenimahalle, kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışan 270’e yakın personele Covid 19 test uygulaması gerçekleştiriyor.

“Minik sakinlerimiz için her önlemi alıyoruz”

Pandemi nedeniyle çocukların ve gençlerin eğitimden uzaklaşmaması için gerekli tüm özverinin gösterildiğini belirten Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz salgın sürecinde eğitim yuvalarımızda temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdü. 21 Eylül tarihinde tekrar hizmete açacağımız kreş ve gündüz bakımevlerinde olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla personellerimizin tümüne Covid 19 testi yaptırıyoruz. Yenimahalle’nin minik sakinlerinin sağlığını düşünerek ve gereken bütün önlemleri alarak eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, herkesin sağlığı gereken hassasiyeti göstermesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşla doğrudan temas sağlayan tüm personel mercek altında

Öte yandan; vatandaşa doğrudan hizmet veren havuz ve spor tesisleri, çocuk müzesi, engelliler birimi ve pandemi sürecinde Yenimahalle’nin maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılayan üretim tesislerinde görev yapan tüm personellere de Covid-19 testi yapılıyor.