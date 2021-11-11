Kreşe İlgi Artıyor

Keçiören Buğrahan Kreş ve Gündüz Bakım Evi işletmecisi Şahin, pandemi sürecinde çocukların 2 yılının evde geçtiğini hatırlatarak, “Çocukların sosyal ortamlara uyum süresi uzadı." dedi.

Keçiören Buğrahan Kreş ve Gündüz Bakım Evi işletmecisi Muhammet Şahin, pandemi sürecinde çocukların 2 yılının evde geçtiğini hatırlatarak, “Çocukların sosyal ortamlara uyum süresi uzadı. Aileler çocukların sosyalleşmesi ve arkadaş edinmesi için kreşe ilgi duymaya başladı” dedi.

Keçiören’de yer alan Buğrahan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin işletmecisi Muhammet Şahin, gazetemize konuştu. Şahin, ailelerdeki pandemi tedirginliğinin azalmaya, kreşe olan ilginin artmaya başladığını söyledi. Küçük yaş gruplarının 2 yılının evde geçtiğini hatırlatan Şahin, “Aileler çocukların sosyalleşmesi ve arkadaş edinmesi için kreşe ilgi duymaya başladı. Çünkü pandemi de büyüyen çocuğun kreşe ve sosyal ortamlara uyum süresi uzadı” dedi.

TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Şahin, pandemi sürecinin başlarında 3 ay kapalı kaldıklarını, buna rağmen hiçbir veliden ücret almadıklarını hatırlatarak, “Devletimiz bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. Gerek kısa çalışma ödeneği, gerek vergi indirimleri, gerek sigorta primlerinin ötelenmesi konusunda birçok destek de bulundu. 3 ay bizim gibi kurumlar için büyük bir zaman dilimi. Birçok işletme açılmalar başladıktan sonra toparlayamadı ve işletmelerini kapatmak zorunda kaldı.”

TEDİRGİNLİK AZALDI

“Bizler ayakta kaldık. Kayıt dönemimizi kapatmak üzereyiz. Velilerde pandemi başlarındaki tedirginlik yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yaşam bir şekilde devam ediyor. Herkes artık kovid-19 ile yaşamayı öğrenmeye başladı. Bakanlıkların önerdiği tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Hazırda bir boş sınıf bulunduruyoruz. Hasta olan çocuğu ayrı bir sınıfa alıp, velisinden test yaptırmasını istiyoruz. Bizler bu tedbir ve önlemler konusunda çok hassas davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 YILLARI EVDE GEÇTİ

Çocukların 2 yılının neredeyse tamamının evde geçtiğini hatırlatan Şahin, “Aileler artık çocuklarının sosyalleşmesini istiyor. Özellikle pandemi çocukları diye tabir ettiğimiz küçük yaş gruplarının tüm yaşamı evde geçmiş durumda. Bazı veliler bu süreçte çocuklarını parka dahi çıkarmadıklarını belirtiyor. Bu yüzden kreşlere bu yıl çok büyük talep var. Özellikle küçük yaş grubu dediğimiz 24-36 ay arasındaki çocuklara.”

KREŞE İLGİ ARTIYOR

“Aileler çocuklarının arkadaş edinmesini, farklı ortam görmesini, öz bakım becerilerinin gelişmesini istiyor. Bunları isterken de bu alanda eğitim almış kişilerin çocuğu eğitmesini istiyor. O yüzden kreşlere ilgi artıyor. Velilerimizin birçoğu çalışan ama ev hanımları da artık son zamanlarda kreşe ilgi gösteriyor. Sayıları yadırganamayacak bir şekilde artıyor.”

EV HANIMLARI DA GÖNDERİYOR

“Ev hanımları genelde yarım gün olarak çocuklarını bırakıyor. Çocuklarının yabancı bir ortama girmesini, arkadaş edinmesini istiyor. Çocuklar karakterlerini sosyal ortamlarda gösteriyor. Veliler kreşte, çocuğunun okula başladığı zaman ki halini görebiliyor. Kreşe giden çocuk daha özgüvenli oluyor. O yüzden tüm ailelere biz çocuklarını kreşe göndermesini istiyoruz.”

UYUM SÜRESİ UZADI

Kreşe yeni başlayan çocukların uyum sürelerinin olduğuna dikkat çeken Şahin, “Pandemi çocuklarında biz bu uyum süresinin uzadığını fark ettik. Pandemi sürecinde doğan büyüyen çocuğun, pandemi öncesinde ki gruplara göre uyum süresi daha fazla. Çünkü 2 yıldır anne ve babalarıylaydılar. Bir anda bir kopuş zor olabiliyor. Bu yüzden ilk gün kreşe gelen çocuğu bir saat alıyoruz. İkinci gün iki saat, üçüncü gün üç saat şeklinde bir sistem uyguluyoruz. Bu bazen 10 dakikada olabiliyor. Burada hem çocuk kurumu tanıyor, hem biz çocuğu tanıyoruz. Ailede çocuğunun tepkisini ölçebiliyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA