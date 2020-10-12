Kreşlerde Cimnastik Haftası heyecanı

Yenimahalle’nin minik sakinlerinin kaliteli eğitim alması amacıyla hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Cimnastik Haftası heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 05-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Cimnastik Haftası” etkinliklerine, Yenimahalle Belediyesi Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri tam destek verdi.

Minikler parkurları başarıyla tamamladı

Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde kurulan cimnastik alanında spor yaparak Cimnastik Haftasına dikkat çeken minik Yenimahalleliler, alanında uzman spor eğitmenlerinin öncülüğünde gösterilen hareketleri yaparak, alana kurulan parkurları başarıyla tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından ilan edilen 05-11 Ekim cimnastik haftası etkinlikleri, Yenimahalle Belediyesi tarafından minik ilçe sakinleri için okul öncesi eğitim veren 10 ayrı kreşte hafta boyunca devam edecek.

“Eğitim her zaman önceliğimiz oldu”

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle için hayata geçirdiğimiz projelerin başında eğitim geliyor. Bütün yaş gruplarını düşünerek ilçenin dört bir yanına konumlandırdığımız kreş ve gündüz bakımevleri, destek eğitim merkezleri ve meslek edindirme kursları ile binlerce aileye eğitim desteği sunuyoruz. Çalışmak zorunda olan anneleri düşünerek hizmete sunduğumuz gündüz bakımevlerinde, çocuklarımız çağdaş ve kaliteli eğitim hizmeti alıyor. Eğitim yuvalarında yapılan her etkinlik çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor. Minik yavrularımıza özveriyle eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.