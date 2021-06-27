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Kripto para mağduru hakkını KDK'de arıyor

Sahte kripto para sitesine yatırdığı parasını geri alamayan mağdur, KDK'ye başvurarak sahte internet sitesiyle ilgili işlem yapılmasını istedi.
Kripto para mağduru hakkını KDK'de arıyor

Türkiye'de kripto para piyasasında yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından yasal yollara başvuran mağdurlardan birisi, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) da şikayette bulundu.

Sahte kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcılar, çeşitli yasal yollara başvurarak haklarını arıyor.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, sahte kripto para mağduru bir kişi de KDK'ye başvurdu.

Arkadaşının tavsiyesiyle yurt dışı kaynaklı internet sitesi üzerinden kripto para aldığını zanneden başvurucu, yatırdığı para değer kazandıktan sonra belli kısmını geri çekti. Bu işlem sonrası siteye güveni artan başvurucu, kripto paranın değerinin artması üzerine paranın tümünü çekmek istedi.

Parasını çekemeyen başvurucu, siteye tekrar para yatırması gerektiği, aksi halde sitenin bakıma gireceği ve kapanacağına ilişkin bildirim yapılması üzerine dolandırıldığını anladı.

Sitenin sahte kripto para üzerinden yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini öğrenen başvurucu, siteye erişimin iptali istemiyle sulh ceza mahkemesinde dava açtı, ayrıca savcılığa da müracaat etti. Mağdur, başvurularından sonuç alamayınca KDK'ye şikayette bulundu.

Şikayette ilgili site hakkında gerekli işlemlerin yapılarak yeni mağduriyetlerin oluşmaması için kapatılması istendi.

Şikayet başvurusunu alan KDK, incelemelerinin ardından başvuruyu karara bağlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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