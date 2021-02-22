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Kristal kar üzerinde kayağın adresi: Cıbıltepe

Yüksek bir plato üzerinde yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ormanlar arasında kristal karla kaplı pistleriyle ön plana çıkıyor.
Kristal kar üzerinde kayağın adresi: Cıbıltepe

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Cıbıltepe, kristal karı ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 830 yatak kapasiteli 2'si 5, 3'ü 4 yıldızlı 7 otel ile çok sayıda apart bulunuyor.

Kayak merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Yılın birçok günü güneşli ve çığ tehlikesi yok
Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği kayak merkezi, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Beş kilometre kesintisiz kayak yapılabilen ve farklı uzunluklarda 10 pisti bulunan kayak merkezinin 1. etap pistinde ise yerli ve yabacı turistlere gece kayağı imkanı sunuluyor.

Yılın birçok günü güneşli geçmesine rağmen çığ tehlikesi bulunmayan merkezde, kar kristal özelliğini kaybetmiyor.

"Tam Bağımsız Tesis Çalıştırma Belgesi"ne sahip
Saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 5 telesiyeji bulunan Cıbıltepe'ye, 2019 yılında Avusturya'dan gelen denetim firması yetkililerince 4 gün boyunca telesiyej sistemlerinde yapılan 1700 testin ardından "Tam Bağımsız Tesis Çalıştırma Belgesi" verildi.

Yeni telesiyej yapılan kayak merkezinde daha önce 14 dakikada gidilebilen zirveye şimdi 5 dakikada ulaşılabiliyor.

Kayak merkezi, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası kayak organizasyonuna da başarıyla ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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