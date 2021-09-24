Kritik faiz kararı sonrası dolarda son durum

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8.80 lirayı gören dolar, yeni güne 8.76 liradan başladı

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti. Bunun üzerine dolar/TL 8.65'ten 8.80'e fırladı. Ardından 8.75 civarında dengelendi.

Dolar yeni güne ise 8.76 liradan başladı.

Artık dünya genelinde merkez bankalarının takip edildiği hafta geride bırakılırken Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ın borçlarının temerrüde düşüp düşmeyeceği halen bir risk unsuru olarak duruyor.

Evergrande'a devlet yardımı gelip gelmeyeceği, eğer şirket iflas ederse bunun bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı henüz kesin cevabı olan sorular değil.

Dolayısıyla bu belirsizlik küresel piyasaları tedirgin ediyor.