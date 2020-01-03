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Kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kritik görüşme!

Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, CumhurbaşkanıÿErdoğan ile ABD Başkanı Trumpÿarasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır.

İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."

 

OKTAY: UMARIM GEREKLİ MESAJI ALMIŞLARDIR

Erdoğan-Trump görüşmesinin gerçekleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar” dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Trump, Erdoğan'a dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi" denildi.

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