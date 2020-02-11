  • BIST 118.342
  • Altın 303,509
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -10 °C
»

Kritik İdlib toplantısı sona erdi

Suriye'de rejim güçleri tarafından TSK'ya gerçekleştirilen saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı.
Kritik İdlib toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.

KARARLILIK VURGUSU

Ayrıca toplantıda çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğini vurgulandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin’de kasıtlı trafik kazası11 Şubat 2020 Salı 06:47
  • Rus heyetiyle kritik görüşme11 Şubat 2020 Salı 06:45
  • Ak Partili eski başkan hayatını kaybetti11 Şubat 2020 Salı 06:44
  • Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş suçu davası11 Şubat 2020 Salı 06:43
  • Malatya'da korkutan deprem11 Şubat 2020 Salı 06:41
  • Açığa alındı!11 Şubat 2020 Salı 06:40
  • Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası11 Şubat 2020 Salı 06:36
  • Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı11 Şubat 2020 Salı 06:33
  • Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı11 Şubat 2020 Salı 06:32
  • Samsun'da Alzheimer hastası adam eşini tüfekle vurdu11 Şubat 2020 Salı 06:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti